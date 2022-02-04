МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,7% — до 7,49 доллара, "Новатэка" — на 0,85%, до 213 долларов, "Лукойла" — на 1,92%, до 91,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,19% — до 8,5 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 5,72%, до 32,95 доллара.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,36% — до 27,98 доллара, НЛМК — на 0,42%, до 28,28 доллара, "Северстали" — на 0,2%, до 20,32 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 2,21% — до 1,06 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,6%, до 13,38 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 1,81% — до 67,36 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,19% — до 5,19 доллара. Стоимость бумаг "Ленты" осталась на уровне прошлого закрытия в 2,2 доллара, расписки "Магнита" подорожали на 3,35% — до 14,2 доллара.