МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером увеличивают темпы роста, Brent торгуется выше 93 долларов за баррель впервые с 6 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.14 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,46%, до 93,38 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,68%, до 92,69 доллара.

Цены на нефть продолжают расти и готовятся завершить в плюсе седьмую неделю подряд. Несмотря на повсеместный рост заболеваемости коронавирусом, спрос на нефть продолжает увеличиваться. Поддерживает ралли нефтяных котировок и то, что ОПЕК+ не увеличивает сверх плана объем ежемесячной добычи, на заседании в среду альянс решил продолжить наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

"С учетом того, что связанные с коронавирусом ограничения скорее всего будут сняты в ближайшие недели и месяцы, мы должны увидеть высокий спрос на нефть летом", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Тем временем американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes ранее в пятницу опубликовала еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 4 февраля, их число увеличилось на 2, до 497 агрегатов.