МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Частные инвесторы в январе вместо ожидавшегося бегства с падающего рынка активно покупали акции российских эмитентов на Мосбирже, нарастив вложения до исторического рекорда, пишут аналитики "ВТБ Капитала" в своем обзоре.

Ранее в пятницу Московская биржа сообщила, что частные инвесторы вложили в январе в российские ценные бумаги 130 миллиардов рублей, из них в акции — 101,7 миллиарда рублей. При этом, как следует из динамики торгов, по итогам января индекс Мосбиржи упал на 6,78%, РТС — на 10,06%.

"Статистика Московской биржи показывает, что приток вложений со счетов физических лиц достиг исторического рекорда в январе: 101 миллиард рублей (1,3 миллиарда долларов)… Эти данные развеяли опасения, присутствовавшие в прессе, что розничные инвесторы могут капитулировать во время недавней распродажи на рынке, столкнувшись с маржин-коллами", — отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

"Более того, в дни повышенной волатильности розничные инвесторы выступали покупателями, и чем сильнее было падение индекса, тем больше был спрос", — говорится там.

Как отмечают аналитики, частные инвесторы в первую очередь покупали просевшие бумаги банковского и технологического секторов, пострадавшие из-за оттока капитала иностранных инвесторов.