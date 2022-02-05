МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Непрофессиональным инвесторам следует меньше гнаться за хайпом и вкладываться в "зеленые" акции, а нужно обращать внимание на "стабильные, конкретные вещи", посоветовал в интервью радио Sputnik математик Роман Душкин. Эксперт назвал текущий момент удачным для покупки российских акций

По его словам, дискуссии о глобальном потеплении и экологических проблемах повысили внимание инвесторов к "зеленым" проектам, однако в такие активы вкладываться опасно, если инвестор не имеет статус профессионального: люди вкладываются в такие активы под влиянием эмоций и могут потерять деньги.

"В стартапы, связанные с "зелеными" технологиями, лично я бы сейчас не вкладывал. Подобные проекты существуют на хайпе, и люди, не включая критическое мышление, не включая разум, на эмоциях бегут и покупают акции этих компаний", — отметил эксперт.

По его словам, у таких активов неоправданно надувается цена на рынке, то есть они "пампятся", от английского слова pump, то есть качать — а потом их "сливают", и цена падает. Решение о покупке должно быть основано не на том, что компания "зеленая", а на ее фундаментальных показателях", советует Душкин.

Фундаментальные показатели хороши у тех компаний, которые обслуживают наиболее важные потребности людей, такие как еда и лечение, считает математик.

"На хайпе сейчас "зеленые" проекты, но им лучше предпочесть стабильные, конкретные вещи. Например, акции компаний пищевой промышленности в портфеле инвестора – это must have, то есть обязательный компонент, потому что люди всегда будут есть. Акции компаний лекарственной промышленности тоже нужны, потому что люди всегда будут болеть. То есть в инвестиционном портфеле нужны те отрасли, которые будут обслуживать то, что люди будут делать всегда", – сказал Душкин.

Он добавил, что несмотря на то, что пищевые и фармацевтические компании более стабильны, чем "зеленые", неподготовленному инвестору сделать правильный выбор все равно непросто. Конкретные инвестиционные рекомендации сможет дать лишь профессионал рынка при личной встрече и после анализа портфеля клиента, заключил он.