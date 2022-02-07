МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов.

Токийская фондовая биржа

Фондовые индексы АТР выросли

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,91%, до 3425,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,07%, до 2286,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,26%, до 24510 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,29%, до 2742,68 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,69%, до 27249,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сохраняется на уровне предыдущего закрытия в 7120,2 пункта.

Оптимизму инвесторов в Китае способствовало проведение Олимпийских игр в Пекине, что может помочь восстановлению экономики. При этом макроэкономические данные по стране не смогли ухудшить настроения на рынках.

Так, согласно деловому изданию Caixin, индекс деловой активности PMI в сфере услуг Китая в январе сократился до 51,4 пункта с уровня декабря в 53,1 пункта. PMI в сфере промышленности в январе в КНР сократился до 50,1 пункта с 53 пунктов в декабре.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Южной Корее, где число новых случаев заражения за выходные достигло дневного рекорда — более 30 000 человек.