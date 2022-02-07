МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются разнонаправленно на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР выросли

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,91%, до 3425,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,07%, до 2286,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,26%, до 24510 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,29%, до 2742,68 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,69%, до 27249,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сохраняется на уровне предыдущего закрытия в 7120,2 пункта.

Оптимизму инвесторов в Китае способствовало проведение Олимпийских игр в Пекине, что может помочь восстановлению экономики. При этом макроэкономические данные по стране не смогли ухудшить настроения на рынках.

Так, согласно деловому изданию Caixin, индекс деловой активности PMI в сфере услуг Китая в январе сократился до 51,4 пункта с уровня декабря в 53,1 пункта. PMI в сфере промышленности в январе в КНР сократился до 50,1 пункта с 53 пунктов в декабре.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Южной Корее, где число новых случаев заражения за выходные достигло дневного рекорда — более 30 000 человек.