МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник утром на отсутствии рисковых настроений, инвесторы оценивают вероятность ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой США, свидетельствуют данные торгов. Нефть торгуется без единой динамики после роста в цене на 2%

По состоянию на 8.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,45 доллара, или на 0,2%, до 1811,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,41%, до 22,793 доллара за унцию.

После того, как ФРС США сигнализировал о вероятно скором повышении базовой процентной ставки, инвесторы оценивают вероятность ужесточения монетарной политики регулятора. Трейдеры предпочитают покупать активы-убежища, такие как золото, во избежание риска.

Кроме того, поддержку драгоценному металлу оказывает пятничный отчет по рынку труда в США. Так, безработица в стране в январе выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч. При этом аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне декабря и роста числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 150 тысяч.

"Цена на драгоценный металл выросла после выхода отчета о занятости в США, который оказался лучше, чем ожидалось, а также в связи с тем, что трейдеры пересматривают вопрос о том, будет ли Федеральная резервная система более агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику", — сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.