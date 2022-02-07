МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основных торгов понедельника растет на фоне рекордно дорогой за несколько лет нефти, индекс Мосбиржи торгуется около 3500 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже. Нефть торгуется без единой динамики после роста в цене на 2%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.24 мск повышается на 0,63% — до 3492,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27%, до 1454,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 18 копеек, до 75,65 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 86,52 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent cлегка снижается — на 0,15%, до 93,15 доллара за баррель, оставаясь при этом на многолетних ценовых максимумах. В пятницу стоимость Brent превысила отметку в 93 доллара за баррель впервые с 6 октября 2014 года.

Акции Сбербанка торгуются в символическом плюсе после публикации отчетности по РСБУ за январь. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе 2022 года выросла на 15,6% в годовом выражении — до 100,217 миллиарда рублей.

Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что при стабильном внешнем фоне российский рынок акций может показать умеренный подъем на фоне высоких цен на нефть. Помешать этой тенденции, помимо геополитики, может общая слабая динамика западных торговых площадок после реализовавшегося отскока.

По мнению эксперта, на этой неделе риски как раз смещены в сторону динамики западных рынков. Сильный отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, развязывает ФРС США руки в плане скорости ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Карпунин.

"Что касается сегодняшнего дня, то пока складывается впечатление, что и американский, и российский рынки акций намерены залечь в высоковолатильный боковик. Но это утренний взгляд на рынок, настроения в последние дни могут меняться несколько раз на дню", — говорит в свою очередь Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Виталий Манжос из компании "Алго капитал" добавляет, что значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных контрактов и характер открытия фондового рынка США.