МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Московская биржа с 8 февраля начинает на срочном рынке торги фьючерсами на четыре своих отраслевых индекса, следует из сообщения торговой площадки. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов на рекордно дорогой нефти

"Восьмого февраля 2022 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги фьючерсами на отраслевые индексы Московской биржи. Новые контракты существенно расширят спектр торговых стратегий для частных и институциональных инвесторов: позволят открывать позиции на отдельные секторы российской экономики и предоставят дополнительные возможности хеджирования портфелей ценных бумаг", — говорится в сообщении.

Участникам рынка и их клиентам будут доступны сделки с расчетными фьючерсными контрактами на индексы Мосбиржи: нефти и газа, металлов и добычи, финансов и потребительского сектора.

Минимальный шаг цены составит 1 пункт, стоимость минимального шага цены – 1 рубль. Предварительный размер гарантийного обеспечения по контрактам не будет превышать 1,5 тысячи рублей за один контракт. К торгам будут допущены фьючерсы со сроками исполнения в июне и сентябре 2022 года.

Отраслевые индексы Московской биржи – это ценовые, взвешенные по капитализации с учетом free-float (количество акций в свободном обращении) индексы наиболее ликвидных акций российский эмитентов, экономическая деятельность которых относится к определенному сектору экономики.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы. Сегодня на срочном рынке торгуются 84 фьючерсных контракта и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, процентные ставки, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары.