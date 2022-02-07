МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник днем растерял почти весь утренний рост вслед за нефтью и невыразительной динамикой западных бирж, следует из данных торгов.

"Российский рынок начинал день с попытки рывком выйти выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако внешний фон не поддерживал столь высокий оптимизм. Нефть начала корректироваться, а индексы в Европе преимущественно снижались. Соответственно, к середине дня на рынке уже наблюдалась консолидация вблизи значений закрытия пятницы", — комментирует ситуацию Андрей Кочетков из "Открытие инвестиции".

Индекс Мосбиржи к 15.18 мск повышается на 0,17% — до 3476,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,09%, до 1451,61 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 38 копеек — до 75,45 рубля, курс евро — на 57 копеек, до 86,36 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,32% — до 92,97 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы показывают околонулевую динамику с колебаниями в пределах 0,2%.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста на российском рынке акции "Акрона". Бумаги прибавляют 7,75%, а в течение дня подскакивали в цене примерно на 11% и обновили исторический максимум.

Динамику значительно лучше рынка показывают бумаги металлургов — ММК (+1,05%), НЛМК (+1,06%) и ТМК (+2,37%), — а также акции Sollers (+1,94%).

В существенном минусе торгуются акции ПИКа (-3,48%), расписки ЦИАНа (-3,88%) и TCS Group Holding (-2,67%), в которую входит "Тинькофф банк".

ПРОГНОЗЫ

"Мировые рынки не могут определиться с дальнейшим направлением, поскольку, с одной стороны, на них давят ожидания быстрого ужесточения монетарной политики крупнейших центробанков из-за высокой инфляции. С другой стороны, вкачанная ими ликвидность по-прежнему остается на рынках и даже увеличивается, так как программы монетарного стимулирования еще действуют", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Если внешний фон продолжит ухудшаться, индекс Мосбиржи может снова протестировать уровень поддержки на отметке 3445 пунктов, полагает эксперт. При этом он отметил, что геополитическая риторика остается для рублевых активов негативной, хотя некоторые ее источники уже дискредитировали себя ложной информацией.

Кочетков в свою очередь добавил, что давление на рублевые акции частично оказывает и продолжающееся укрепление рубля. Если коррекционное снижение нефтяных котировок усилится, то рынок может не удержать текущие уровни до конца дня. В остальном можно предположить закрытие дня в диапазоне 3480-3500 пунктов по индексу Мосбиржи, заключает эксперт.