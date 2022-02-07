МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Цена на золото поднимается в понедельник вечером — инвесторы продолжают оценивать перспективы по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,25 доллара, или на 0,35%, до 1814,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,74%, до 22,867 доллара за унцию.

В понедельник в отсутствие важных событий и факторов для золота инвесторы продолжают оценивать перспективы по дальнейшим мерам ФРС. По сравнению с прошлой неделей трейдеры больше стали закладывать повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, почти 29% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте до 0,5-0,75%. На прошлой неделе такого повышения ожидали в среднем менее 10% аналитиков.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она отражается на курсе доллара.

"Хотя сегодня ожидается более тихий день торгов, среднесрочное направление золота будет зависеть от того, насколько быстро Федрезерв решит применить более "ястребиную" стратегию", — приводит агентство MarketWatch мнение рыночного аналитика Kinesis Money Руперта Роулинга (Rupert Rowling).

В четверг будет опубликована статистика по инфляции в США в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем.