МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снизился в основные торги понедельника по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника снизился на 0,01%, до 3470,78 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,64%, до 1445,2 пункта. Снижение доллара на 25 копеек до 75,58 рубля обусловило разную динамику основных фондовых индексов.