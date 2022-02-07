МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись ростом в ожидании новой порции корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,76% — до 7573,47 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 7009,25 пункта, немецкий DAX — на 0,71%, до 15206,64 пункта.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетности, на этой неделе свои показатели опубликуют такие европейские компании как TotalEnergies, Societe Generale, ThyssenKrupp, Equinor, Metro AG.

"Финпоказатели, в целом, были очень хорошими. Мы видим, что уровень потребления высокий, а те компании, которые вернулись к обычному режиму работы, чувствуют себя лучше тех, что сохраняют ограничения", — сказала руководительница глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Рост понедельника также может быть обусловлен коррекцией – в четверг и пятницу европейские индексы снизились на 0,8-3,3% на фоне того как рынки оценивали итоги заседаний Европейского центробанка и Банка Англии.