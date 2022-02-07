МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно изменился в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на фоне притормозившей в росте стоимости нефти, следует из данных торгов. Отсутствие сильных внешних сигналов не давало повода для активной игры.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника снизился на 0,01%, до 3470,78 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,64%, до 1445,2 пункта. Снижение доллара на 25 копеек, до 75,58 рубля обусловило разную динамику основных фондовых индексов.

В БОКОВИКЕ

Российский фондовый рынок в понедельник незначительно изменился в отсутствие сильных внешних сигналов. Так, рынок нефти после закрепления выше круглого уровня сопротивления в 90 долларов притормозил в росте. Вечером марка Brent теряет 0,2% — до 93,1 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, в том числе переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В случае, если санкции будут сняты с Ирана, предложение на рынке может вырасти, что негативно для котировок. Возобновление переговоров запланировано на вторник.

При этом западные фондовые индексы прибавляют, хотя американские рынки повышаются лишь в пределах 0,2%. Инвесторы ожидают январской статистики о потребительских ценах в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в январе до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

В лидерах снижения цены на российском рынке акций оказались расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,7%), ЦИАНа (-10,7%), акции ПИКа (-3,7%), расписки Ozon (-3%). Выросли бумаги "Акрона" (+11,5%), ТМК (+6,4%), "Фосагро" (+2%).

ПРОГНОЗЫ

Во вторник ожидается смешанная динамика, говорит Александра Овчинникова из "Сбер Управление Активами".

"Определяющими факторами будут, по-прежнему, внешний и новостной фон, динамика цен на энергоносители, а также ситуация вокруг "омикрона". Ориентир на по рублевому индикатору Мосбиржи составляет 3390-3650 пунктов, по индексу РТС: 1380-1510 пунктов", — добавляет она.

Индекс Мосбиржи может продолжить консолидироваться в диапазоне 3450-3500 пунктов, оценивает перспективы Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Завтра, возможна легкая коррекция нефтяных котировок, а индекс Мосбиржи имеет потенциал отката к 3400 пунктам, однако скорее локально и не в рамках завтрашнего дня", — добавляет он.