МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в плюсе, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,48% — до 7,53 доллара, "Новатэка" — опустилась на 0,38%, до 212,2 доллара, "Лукойла" — поднялась на 0,99%, до 92,1 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,14% — до 8,51 доллара, "Газпром нефти" — на 1,06%, до 33,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в стоимости на 2,5% — до 28,68 доллара, НЛМК — на 2,62%, до 29,02 доллара, "Северстали" — на 1,18%, до 20,56 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,5% — до 1,08 доллара, Сбербанка — на 1,61%, до 13,6 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 2,02% — до 66 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,96% — до 5,14 доллара. Стоимость бумаг "Ленты" осталась на уровне прошлого закрытия в 2,2 доллара, расписки "Магнита" подорожали на 0,39% — до 14,25 доллара.