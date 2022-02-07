МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов понедельника опустилась почти на 6% и составила 917,1 доллара 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Европе рассказали, на сколько взлетели цены на газ

Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила 931,2 доллара, в целом в первые часы торгов показатель нестабильно снижался. Во второй половине торгов стоимость в целом находилась в диапазоне около 910-930 долларов. Минимум составил 899,4 доллара, а максимум — 939,8 доллара. К закрытию стоимость составила 917,1 доллара, что на 5,9% ниже расчетной цены пятницы — 974,3 доллара.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченное предложение со стороны основных поставщиков и низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).