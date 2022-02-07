МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник продолжил коррекционно расти. Рекордно высокие за почти 7,5 лет нефтяные котировки и укрепление многих развивающихся валют против доллара поддерживали курс валюты РФ, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.58 мск снижался на 24 копейки, до 75,59 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 86,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАШЕЛ ОПОРУ

Российская валюта в начале недели продолжила расти, компенсируя провал января и выходя на максимумы с середины прошлого месяца. Геополитический фон не ухудшился, напротив, появились признаки его стабилизации.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон на московских переговорах с российским президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости ответственного поведения в вопросе безопасности. Диалог необходим, считает он.

При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Евросоюз нацелены продолжать диалог с Россией по вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность. Он также допустил, что Украина будет готова продвигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, если будет найдена должная очередность имплементации минских соглашений.

Внешний рыночный фон также был преимущественно позитивным. Рынок нефти закрепился выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent — на максимумах с октября 2014 года. Вечером цена барреля Brent коррекционно теряла 0,4% — до 92,9 доллара в рамках консолидации.

Несмотря на торможение в росте, аналитики полагают, что цены на нефть имеют потенциал к росту благодаря Китаю, который, вероятно, будет закупать нефть, чтобы нарастить резервы.

Ценовой индекс Мосбиржи российских гособлигаций стабилизировался в понедельник, свидетельствуя о спросе на рублевые активы.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,3% и 0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывают высокие котировки нефти, отмечает Александра Овчинникова из "Сбер Управление Активами".

"Аппетит к рисковым активам, позиция доллара на международной арене и новостной фон будут определять дальнейшую динамику курса доллара. Кроме того, решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки также может быть благоприятно для национальной валюты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем курс в диапазоне 74-77 рублей за доллар", — добавляет она.

На открытом рынке отсутствуют покупки валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила, цены на нефть удерживаются на многолетних максимумах выше 90 долларов, а индекс доллара откатился вниз от локальных максимумов, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", говоря о факторах курсообразования рубля.

"Общерыночный аппетит к риску находится на умеренном уровне. Все это благоволит российской валюте, однако достижение курсом отметки 75 рублей за доллар без надежных позитивных сигналов со стороны геополитики пока что видится сложной целью. По нашим оценкам, во вторник доллар будет двигаться в пределах 75-76,2 рубля", — добавляет он.