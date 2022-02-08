МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы ожидают ряда макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Финансист назвал срок, когда доллар снова будет по 60 рублей

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару снижается до 1,1425 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1442 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,39 иены за доллар со 115,12 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,16%, до 95,55 пункта.

Основным событием для валютных рынков станут данные по годовой инфляции в США в январе, которая, как считают аналитики, ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

Кроме того, позднее во вторник будут обнародованы данные по дефициту торгового баланса США, который, по мнению аналитиков, в декабре вырос на 2,8 миллиарда долларов, до 83 миллиардов.