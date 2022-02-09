МОСКВА, 9 фев — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото во вторник закрылись ростом, несмотря на давление со стороны сильного доллара США и роста доходности американских казначейских облигаций. Котировки продолжили рост третью сессию подряд и поднялись до самой высокой цены закрытия почти за три недели. Фьючерсы на золото показали самый большой однодневный рост за три недели

"Единственная убедительная стратегия торгов сейчас это, похоже, делать ставки на более раннее и более быстрое повышение процентных ставок ФРС", — отмечает Эдриен Эш, директор по исследованиям BullionVault. Повышенные процентные ставки – это что-то вроде криптонита для золота, забирающего у него всю силу, говорит он.

Между тем растущие котировки золота указывают на то, что ФРС настольно сильно отстает от инфляционного тренда, что либо никогда не сможет этот тренд догнать, либо вот-вот совершит историческую ошибку, подняв ставки как раз в тот момент, когда экономика начнет остывать, добавляет он.

Апрельские фьючерсы на золото во вторник подорожали на 6,10 доллара, или на 0,3%, до 1827,90 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это самая высокая цена закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с 26 января. В понедельник цены на золото поднялись на 0,8%, продемонстрировав самый большой однодневный рост с 19 января.

Котировки перешли к росту и превысили уровень 1825 долларов после того, как опубликованные во вторник данные показали, что дефицит внешней торговли за весь 2021 год вырос на 27%, составив 859 млрд долларов. В декабре дефицит торговли товарами и услугами прибавил 1,8% и с коррекцией на сезонные колебания достиг 80,7 млрд долларов США, продемонстрировав почти рекордный месячный рост.

Котировки золота могут получить поддержку со стороны данных по внешней торговле США, отмечают аналитики Zaner. Власти США выражают обеспокоенность и недовольство тем, что Китай не выполнил своих обещаний по закупке американских товаров, рассказывают они.

После выхода данных по внешней торговле в центре внимания рынка могут оказаться торговые отношения с Китаем, сместив фокус с напряженности вокруг Украины, полагают аналитики Zaner. Эти факторы могут повысить спрос на золото в качестве актива-убежища.

До выхода данных золото торговалось в основном со снижением из-за роста доходности американских гособлигаций и доллара США.

Во вторник доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,96%, что близко к максимумам, наблюдавшимся последний раз в 2020 году. Индекс доллара ICE вырос на 0,2%.

Повышение доходности казначейских облигаций и укрепление доллара могут привести к снижению спроса на золото, не приносящее купонного дохода.

"Трейдеры, все еще сильно напуганные ускорением инфляции, покупают золото в преддверии обнародования в четверг ключевого индекса потребительских цен (CPI). На текущей неделе этот индикатор может стать одним из основных катализаторов на рынке золота", — предполагают аналитики Sevens Report Research.

"Если индекс окажется высоким, и вероятность повышения (ключевой процентной ставки ФРС) на 50 базисных пунктов в следующем месяце возрастет, рынку золота нужно быть готовым к (возможному) ужесточению денежно-кредитной политики и повышению реальных процентных ставок, — говорят в Sevens Report Research. — Если же индекс CPI окажется не таким высоким, это повышает шансы на рост цен (на металл) в район 1850 долларов, поскольку рынок сочтет прогнозы ФРС не совсем верными, и высокая инфляция будет сохраняться дольше".

Мартовские контракты на серебро подорожали на 12 центов, или на 0,5%, до 23,20 доллара за унцию. Накануне эти контракты выросли в цене на 2,7%.

Мартовские фьючерсы на медь подешевели менее чем на 0,1% до 4,461доллара за фунт. Апрельские контракты на платину прибавили 1,6% до 1036,30 доллара за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий прибавили около 0,2%, закрывшись по 2264,20 доллара за унцию.

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