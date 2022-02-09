МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду на утренней торговой сессии продолжает рост на благоприятном внешнем фоне, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) поднялся выше 3600 пунктов впервые с 17 января, следует из данных Московской биржи. Доллар падает в цене к евро и иене

Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков утром также способствует резким ценовым движениям.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 8.18 мск рос на 1,21% — до 3594,71 пункта. Чуть раньше он подскакивал до 3600,47 пункта — максимума с 17 января.

Нефть марки Brent дорожает на 0,42% — до 91,16 доллара за баррель. Американские фондовые индексы выросли во вторник. В среду утром фьючерсы Уолл-стрит торгуются с умеренным повышением.

Московская биржа с 6 декабря 2021 года запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09.50 до 18.50 мск, — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).