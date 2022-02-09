МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром почти не меняется перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут внешних сигналов

По состоянию на 8.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,55 доллара, или на 0,03%, до 1828,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,5%, до 23,317 доллара за унцию.

В четверг будут опубликованы данные по инфляции в США за январь. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Это может стать рекордом с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем для инвесторов.

Высокий уровень инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему США к более агрессивному ужесточению монетарной политики, что положительно скажется на долларе и негативно — на золоте.

По словам аналитиков Oanda, которые приводит газета Wall Street Journal, инфляционные опасения, вероятно, остаются основным фактором для инвесторов, несмотря на то, что они уже заложили в цену несколько повышений ставки ФРС.