МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото остается стабильной в среду утром

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару растет до 1,1427 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1414 доллара. Курс доллара к иене снижается до 115,45 иены за доллар со 115,54 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,12%, до 95,53 пункта.

Ослабление доллара поддерживает снижение доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 1,947% с уровня прошлого закрытия в 1,956%. Такая динамика обусловлена коррекцией после роста до максимального уровня за два года.

Кроме того, инвесторы ожидают данные по инфляции в США в январе. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.