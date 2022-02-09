МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в среду утром практически стабильна на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото остается стабильной в среду утром

По состоянию на 8.36 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,17%, до 4,4638 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,04% — до 9781 доллара, алюминия — на 1,63%, до 3183 долларов, цинка снизилась на 0,88%, до 3593 долларов.

С одной стороны, поддержку промышленному металлу оказывает снижение индекса доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) на 0,12%, до 95,53 пункта. Более дешевый доллар повышает стоимость меди, которая в этом случае становится доступней для покупки в другой валюте.

С другой стороны, по словам аналитиков Jefferies, которые приводит газета Wall Street Journal, предложение превышает спрос на рынке меди. "Основываясь на данных горнодобывающих компаний за 4 квартал 2021 года, которые представили отчеты, что отражает около 54% мировых поставок, производство меди выросло на 1,7% по сравнению с прошлым кварталом прошлого года", — уточнили эксперты.