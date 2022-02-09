МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду продолжает рост на стабилизации геополитической обстановки и на фоне повышения фьючерсов на американские индексы — долларовый индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов впервые с 17 января, следует из данных Московской биржи. Индекс Московской биржи поднялся выше 3600 пунктов впервые с 17 января

Индекс РТС к 10.04 мск рос на 1,34%, до 1509,39 пункта — максимума с 17 января.

Рублевый индекс Мосбиржи повышался на 1,04%, до 3588,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 12 копеек, до 74,89 рубля, курс евро — также на 12 копеек, до 85,53 рубля.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,2%, до 90,6 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы умеренно растут.