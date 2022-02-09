МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно растет против доллара и евро на дорогой нефти и в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Доллар падает в цене к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.36 мск снижается на 24 копейки, до 74,77 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 85,32 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,51% — до 90,32 доллара за баррель.

Пара доллар/рубль расположена ниже 75 рублей и стремится к 74,3 рубля, пара евро/рубль проверила на прочность поддержку 85,6 рубля и обладает потенциалом снижения в район 85 рублей, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Благоприятное влияние на рубль продолжает оказывать приостановка покупки валюты в рамках бюджетного правила, ожидания повышения процентной ставки ЦБ РФ и высокие цены на нефть", — подчеркивает она.

"Пока Банк России будет сохранять мораторий на покупку валюты в рамках бюджетного правила, рубль будет продолжать расти, невзирая на техническую перекупленность, из-за профицита предложения валюты на рынке. Не исключено, что пара даже уйдет в район железобетонной преграды в 73 рубля, закрепиться ниже которой не удавалось весь прошлый год", — добавляет Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".