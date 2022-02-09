МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии среды показывает уверенный рост более 1% на ослаблении политических рисков и на фоне дорожающих фьючерсов на американские индексы: основные отечественные индексы — РТС и Мосбиржи — поднимались выше 1500 и 3600 пунктов соответственно впервые с 17 января, следует из динамики торгов на Московской бирже. Долларовый индекс РТС поднялся выше 1500 пунктов впервые с 17 января

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.55 мск повышается на 1,16% — до 3593,01 пункта, чуть раньше он подскакивал до 3603,44 пункта.

Долларовый индекс РТС увеличивается на 1,69%, до 1514,36 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 25 копеек, до 74,76 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 85,25 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет — на 0,66%, до 90,16 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются с умеренным повышением.

"Благодаря улучшению внешнего фона и продолжению снижения геополитического накала, мы ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи продолжит восстанавливаться и попытается закрепиться выше уровня 3600 пунктов", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Старший трейдер УК "Альфа Капитал" Владислав Силаев добавляет, что улучшение геополитического фона для России сейчас будет самым веским основанием для развития покупательской активности на отечественных площадках.

В свою очередь Алексей Антонов из "Алор Брокер" рекомендует контролировать риски и все покупки сопровождать короткими стоп-приказами. Он отмечает, что настроения на мировых площадках в текущей ситуации меняются несколько раз на дню, а если американский фондовый рынок начнет снижаться, то российские индексы пойдут вслед за ним.