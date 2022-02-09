МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут, инвесторы следят за периодом финансовых отчетностей, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет более чем на 1%

По состоянию на 11.30 мск британский FTSE 100 растет на 0,45% — до 7600,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,06%, до 7103,08 пункта, немецкий DAX — на 0,88%, до 15376,34 пункта.

Европейские инвесторы оптимистично настроены по поводу периода финансовой отчетности компаний. На этой неделе ожидается публикация результатов таких компаний, как Metro AG, Societe Generale, TotalEnergies.

Ранее в среду сильные результаты за 2021 год представила Equinor, акции компании дорожают на 3,7%.

Кроме того, трейдеры обратили некоторое внимание на статданные по Германии. Так, объем экспорта страны в декабре в месячном выражении вырос на 0,9%, а импорта — на 4,7%. Аналитики,