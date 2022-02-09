МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды ростом на сильных финансовых отчетах компаний, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет более чем на 1%

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,79% — до 3479,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,61%, до 2317,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,06%, до 24829,99 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,81%, до 2768,85 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,08%, до 27579,87 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,14%, до 7268,3 пункта.

Поддержку азиатским индексам оказали финансовые отчетности компаний, в частности, крупнейших автопроизводителей региона. Так, чистая прибыль Toyota за девять месяцев выросла на 45%, Honda — на 31%, а Nissan получил чистую прибыль против убытка годом ранее. Акции компаний подорожали на 1%, 0,5% и 6% соответственно.

Динамика американских бирж также поддержала оптимизм в Азии. Индексы Уолл-стрит во вторник закрылись ростом на 1% после статистики по торговому балансу, оказавшейся лучше прогнозов. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос до 80,7 миллиарда долларов вместо ожидавшихся 83 миллиардов.

При этом фактором беспокойства для рынков остается высокая инфляция. В четверг инвесторы ждут январских данных по инфляции в США — аналитики полагают, что она ускорилась до 7,3% в годовом выражении с 7% в декабре. Это может стать рекордом с февраля 1982 года.