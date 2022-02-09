МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро

По состоянию на 13.21 мск курс евро к доллару растет до 1,1427 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1414 доллара. Курс доллара к иене снижается до 115,42 иены за доллар со 115,54 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,17%, до 95,48 пункта.

Основным событием для инвесторов на этой неделе станут данные по инфляции в США в январе. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.

Однако, в случае высокой инфляции Федеральная резервная система США может повысить базовую процентную ставку быстрее, что приведет к укреплению курса американской валюты.

"Инвесторы остаются в позиции ожидания данных по инфляции в США в четверг, которые, вероятно, подтолкнут курс доллара к росту", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики UniCredit.