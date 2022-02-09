МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в среду, инвесторы ожидают публикации финансовых отчетов ряда компаний, а также данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет более чем на 1%

По состоянию на 14.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,53% — до 35531 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 14870,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4544,25 пункта.

В США продолжается сезон отчетностей. Позднее в ходе торгов свои финансовые итоги опубликует Yum! Brands, а в четверг — Coca-Cola и PepsiCo. Акции компаний дорожают на 1%, 0,5% и 0,3% соответственно.

Акции Meta также дорожают на предварительных торгах более чем на 1% после четырех торговых сессий снижения. Падение началось после публикации отчета, который разочаровал инвесторов. За это время акции компании потеряли 43% своей стоимости.

Кроме того, инвесторы ждут статистику по инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. Аналитики прогнозируют ускорение роста потребительских цен по итогам января до 7,3% с 7% в декабре. На этом фоне инвесторы оценивают, какой может быть политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Все участники рынка сейчас пытаются собрать больше информации о том, как пройдет этот глобальный разворот политики центробанков. Возникает вопрос, как фондовые рынки приспособятся к новой реальности", — отметил экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.