МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Расписки VK, подешевевшие за год в 3,5 раза, могут покинуть индекс MSCI Russia уже по итогам февральского пересмотра, итоги которого объявят сегодня ночью, и хотя такая вероятность не слишком велика, котировки в среднесрочной перспективе будут оставаться под давлением, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Мосбиржа понизила границы ценовых коридоров ГДР VK, TCS и акций Yandex

В качестве рисков они указывают на то, что останется угроза вылета из индекса по итогам следующих пересмотров, а также на слабые перспективы дальнейшего роста бизнеса компании и общий тренд снижения акций технологического сектора по всему миру.

Расписки VK (ранее Mail.ru Group) с начала 2021 года обвалились с 1980 рублей до исторического минимума 555 рублей (зафиксирован 4 февраля нынешнего года), во вторник днем бумаги торгуются в районе 630 рублей. Сейчас расписки входят в международный индекс MSCI Russia, исключение же их из этого индекса повлечет потерю интереса со стороны крупных инвестиционных фондов, отмечают эксперты.

"Навес предложения от пассивных фондов в случае вылета из индекса MSCI Russia по-прежнему оказывает давление на котировки компании. Только на одной ребалансировке индекса цена акций может опуститься ниже 500 рублей. Вероятно, новоиспеченных инвесторов это событие точно не обрадует и заставит потрепать нервы", — отмечает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Алексей Павлов из "Открытие инвестиции" отмечает, что уже в четверг утром рынок может узнать о том, что расписки остались за бортом по результатам февральского пересмотра индекса MSCI Russia. "Однако вероятность этого мала. Скорее всего, бумаги покинут индекс в мае (если только бумага к апрелю не подорожает более чем вдвое, во что пока верится с трудом). На этом фоне, по всей видимости, мы увидим еще одну волну распродаж со стороны индексных фондов", — поясняет Павлов.

Эксперты сходятся во мнении, что на текущий момент драйверы роста расписок VK практически отсутствуют. Веревкин добавляет, что ужесточение монетарной политики ФРС США окажет давление на акции технологического сектора по всему миру и расписки VK не будут исключением. Павлов считает, что возможность дальнейшего органического роста бизнеса компании остается под вопросом, а ведь именно этим холдинг традиционно и привлекал инвесторов.

Леонид Делицын из "Финама" в свою очередь отмечает, что инвесторов могли бы ободрить перспективы дорогого поглощения VK, например, компанией Google или Facebook, или даже слияние с Telegram. Но первым двум такую сделку не разрешат из соображений национальной безопасности, а третья пока не проявляет интереса, поясняет он.

"MSCI объявит результаты февральского квартального пересмотра индекса 9 февраля после закрытия рынка. Изменения, если они будут, вступят в силу c 1 марта. Мы не ожиданием никаких изменений в составе индекса в ходе этого перерасчета, однако расписки VK находятся под угрозой исключения после распродаж этих бумаг в период с ноября по январь", — говорится в обзоре Альфа-банка.