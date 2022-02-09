МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает умеренно повышаться к бивалютной корзине на сохранении аппетита к риску у инвесторов и на стабилизации геополитической обстановки, курс доллара закрепился ниже психологической отметки 75 рублей, следует из данных торгов. Рубль извлек выгоду из улучшения геополитического фона

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск снижается на 24 копейки, до 74,77 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 85,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ НАХОДИТЬ ПОДДЕРЖКУ

Сегодня курс рубля продолжает получать поддержку от ряда позитивных факторов.

Нефть марки Brent дешевеет на 0,25%, до 90,54 доллара за баррель, но продолжает при этом оставаться на многолетних ценовых максимумах и выше психологической отметки 90 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 95,46 пункта, что свидетельствует об аппетите мировых инвесторов к риску.

Кроме того, ценовой индекс российских гособлигаций Мосбиржи символически повышается в пределах 0,1%, а основные российские фондовые индексы прибавляют в пределах 2%.

"Для рублевых активов позитивом продолжает выступать уменьшение геополитических рисков. Правда, Россия и Запад продолжают обмениваться достаточно жесткими заявлениями, однако инвесторы к ним привыкли и пока не видят признаков эскалации данного противостояния", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эммануэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль так и не услышал от Зеленского слов, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю на 0,3% и 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется чуть ниже уровня 6,8 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Если внешний фон останется благоприятным, тем более в случае возобновления роста нефтяных цен, доллар может проверить на прочность область поддержки в районе 74,15–74,35 рубля за доллар", — прогнозирует Бабин.

Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест" отмечает, что ожидаемый рост ставки ЦБ РФ и сохраняющиеся надежды перевода геополитической напряжённости исключительно в дипломатическое русло поддерживают рынок. А если ЦБ РФ в пятницу воздержится от быстрого возобновления покупок валюты на рынке, то рост рубля может ускориться, считает эксперт.

В свою очередь Дмитрий Александров из "Универ Капитала" добавляет, что рубль почти отыграл большинство позитивных факторов. Эксперт считает, что от зоны 74 —74,5 рубля за доллар национальная валюта может прекратить свое укрепление.