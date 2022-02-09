МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет второй день подряд, продолжая восстанавливать январский обвал, следует из данных торгов. Фондовые биржи Европы растут в ожидании финансовых отчетов компаний

Пауза в жесткой геополитической риторике и признаки активизации переговорного процесса между Россией и Западом помогают российским активам компенсировать политический дисконт. Внешний рыночный позитив добавляет поводов для активного возврата инвесторов в российские ликвидные акции.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 1,6%, до 3609 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 2,1%, до 1520 пунктов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российский фондовый рынок в среду уверенно растет по всему спектру ликвидных акций. Снижение геополитических рисков на фоне активных переговоров европейских высокопоставленных лиц с российскими и американскими способствует возвращению инвесторов, в том числе и нерезидентов в российские ликвидные акции. Инвесторы готовы поверить в скорое разрешение геополитического кризиса после вояжа президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

При этом внешняя рыночная конъюнктура способствует активным покупкам. Так, рынок нефти, несмотря на приостановку в росте, остается выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель. Днем марка Brent дешевеет на 0,51% — до 90,32 доллара за баррель.

Инвесторы вновь обратили внимание на переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Они могут привести к снятию с Тегерана санкций и росту поставок нефти на мировой рынок, особенно, когда США борются с высокой инфляцией, идущей в том числе от дорогой нефти.

При этом западные фондовые индексы и фьючерсы растут. Инвесторы ожидают публикации финансовых отчетов ряда западных компаний, а также данные по инфляции в США за январь.

В лидерах роста цены на российском рынке — расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+8,6%), VK (+3,2%), Ozon (+3,2%), Сбербанка (+2,2%). В лидерах — IT-сектор, вероятно за счет возобновления покупок нерезидентами, а также отдельные бумаги финансового сектора, комментирует Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Также дорожают акции металлургов и угольных компаний на фоне мер Китая по стимулированию экономики: "Мечела" (+5,3%), "Распадской" (+8%), "Русала" (+4%), ММК (+4,1%).

Снижаются бумаги ЦИАНа (-1,9%), акции "Белуги" (-1%), ЛСР (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ

Ралли на российском рынке акций продолжится на фоне оптимизма по поводу возможного дипломатического урегулирования геополитического конфликта и переключения мировых рынков в режим risk-on, считает Джон Волш из Альфа-банка.

"Мы ожидаем ралли по всем секторам, при этом опережающую динамику будут демонстрировать акции горно-металлургического сектора на фоне мер Китая по стимуляции экономического роста", — добавляет он.

Во второй половине торгов среды — с открытием американского рынка, возможно некоторое охлаждение темпов роста индекса Мосбиржи и его консолидация вблизи уровня 3600 пунктов, оценивает Соловьев.

Индекс Мосбиржи входит в зону перекупленности, что может говорить о возрастании сопротивления, для большей уверенности в дальнейшем росте хотелось бы увидеть индекс выше 3700 пунктов, отмечает Калачев.