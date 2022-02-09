МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в среду поднимается на фоне удешевления доллара к мировым валютам, рынки продолжают ожидать статистику по инфляции в США в четверг, свидетельствуют данные торгов. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Распадской"

По состоянию на 17.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,02%, до 1828,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,31%, до 23,128 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,16%, до 95,49 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Важнейшим событием для трейдеров на неделе остается статистика по инфляции в США в январе, которая выйдет в четверг. Эксперты прогнозируют, что рост потребительских цен ускорился до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем для инвесторов.

"Если завтрашние данные по инфляции в США усилят опасения по поводу роста цен, тогда рынки, скорее всего, повысят прогноз по числу увеличения ставки на год, что окажет давление на… золото", — приводит газета Wall Street Journal мнение рыночного аналитика Kinesis Money Руперта Роулинга (Rupert Rowling).

Статистика может дать инвесторам подсказку по поводу дальнейшей политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 29% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. На прошлой неделе такого повышения ожидали в среднем менее 10% аналитиков.