2022-02-09T19:12:12+03:00
2022-02-09T19:12:12+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220209/836027639.html
Российский рынок акций по итогам основных торгов вырос
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МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды по главным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 09.02.2022
индексы, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды по главным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 2,46% — до 3638,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,06%, до 1534,82 пункта.
Западные фондовые индексы растут вечером на 0,9-1,7%. Нефть дорожает вечером на 1%, до 91,7 доллара за баррель сорта Brent.