МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды по главным биржевым индексам, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 2,46% — до 3638,93 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,06%, до 1534,82 пункта.

Западные фондовые индексы растут вечером на 0,9-1,7%. Нефть дорожает вечером на 1%, до 91,7 доллара за баррель сорта Brent.