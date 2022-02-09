МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой" зоне, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,58% — до 7,79 доллара, "Новатэка" — на 2,83%, до 221,8 доллара, "Лукойла" — на 1,36%, до 93,84 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,39% — до 8,98 доллара, "Газпром нефти" — на 1,15%, до 35,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" выросли в цене на 1,77% — до 30,47 доллара, НЛМК — на 2,31%, до 31 доллара, "Северстали" — на 3,24%, до 22,32 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 3,78% — до 1,15 доллара, Сбербанка — на 4,36%, до 14,95 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла сразу на 15,04% — до 76,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" поднялась на 4,03% — до 5,42 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 2,94%, до 2,27 доллара, расписки "Магнита" — на 3,36%, до 14,93 доллара.