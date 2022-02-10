МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром коррекционно снижается после роста в течение трех торговых сессий, свидетельствуют данные биржи. Нефть продолжает дорожать на данных о снижении ее запасов в США

По состоянию на 8.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,85 доллара, или на 0,1%, до 18234,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,25%, до 23,277 доллара за унцию.

Цена на золото коррекционно снижается после роста в течение трех предыдущих торговых сессий. Такой динамике способствовали ожидания более высокой инфляции в США, которая традиционно делает драгоценный металл активом-убежищем.

Аналитики прогнозируют, что рост потребительских цен в январе ускорился до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года.

"Трейдеры по золоту, кажется, все еще расходятся во мнениях относительно того, что будет следующим шагом (ФРС США — ред.), хотя мы считаем, что если ястребиные ожидания ослабнут, цена на золото может вырасти", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.