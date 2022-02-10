МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром снижается под давлением роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в четверг утром

По состоянию на 8.40 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,47%, до 4,6135 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,84% — до 10059 доллара, алюминия — на 2,61%, до 3266 долларов, цинка — на 1,43%, до 3644,5 доллара.

Давление на цену на промышленный металл оказывает доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 95,56 пункта. Более дорогой доллар делает сырьевые товары менее выгодными для покупки.

Кроме того, снижение стоимости меди обусловлено коррекцией после роста на 3,56% торговым днем ранее.