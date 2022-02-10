МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга коррекционно снижается после двух дней уверенного роста, индекс Мосбиржи консолидируется выше 3600 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс рубля слабо меняется к доллару и евро на смешанном внешнем фоне

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.27 мск опускается на 0,64% — до 3615,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1524,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 3 копейки, до 74,71 рубля, курс евро повышается на 1 копейку, до 85,32 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дешевеет — на 0,15%, до 91,41 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в четверг утром без существенных изменений.

"По индексу Мосбиржи общая техническая картина выглядит сильной. Вчера котировки вышли из локального боковика, преодолев уровень 3590 пунктов, и следующая область торможения текущей восходящей тенденции сместилась в зону 3685–3725 пунктов", — комментирует Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций". Он добавляет, что при спокойном внешнем фоне подъем может быть продолжен, однако темпы восстановления должны замедлиться относительно предыдущих сессий.

Старший трейдер УК "Альфа Капитал" Владислав Силаев в свою очередь считает, что положительный эффект от сокращения геополитического риска уже учтен в котировках российских активов и не исключена приостановка покупок.

Виталий Манжос из компании "Алго капитал" отмечает, что косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать одновременная публикация в США еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице и январского значения индекса потребительских цен, который играет роль индикатора темпов инфляции. Данные будут опубликованы в 16.30 мск.