МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне публикации сильных финансовых результатов компаний, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний дешевеют на бирже Лондона

По состоянию на 11.52 мск британский FTSE 100 растет на 0,03% — до 7646,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 7133,12 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15514,1 пункта.

Европейские инвесторы в четверг с оптимизмом восприняли финансовые результаты таких компаний, как Societe Generale, Siemens и ArcelorMittal. Их акции дорожают на 4,8%, 6,07% и 0,72% соответственно.

Рынки продолжают ожидать данные по инфляции в США, которая, согласно прогнозам, в январе ускорится до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

"Данные по инфляции в США по-прежнему представляют угрозу для общего настроения на рынках и могут стать поворотным моментом на этой неделе", — прокомментировала газете Wall Street Journal аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).