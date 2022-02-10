МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг растут на фоне публикации сильных финансовых результатов компаний, свидетельствуют данные торгов.

Лондонская фондовая биржа

Бумаги российских компаний дешевеют на бирже Лондона

По состоянию на 11.52 мск британский FTSE 100 растет на 0,03% — до 7646,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,03%, до 7133,12 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15514,1 пункта.

Европейские инвесторы в четверг с оптимизмом восприняли финансовые результаты таких компаний, как Societe Generale, Siemens и ArcelorMittal. Их акции дорожают на 4,8%, 6,07% и 0,72% соответственно.

Рынки продолжают ожидать данные по инфляции в США, которая, согласно прогнозам, в январе ускорится до максимальных с февраля 1982 года 7,3% с декабрьских 7%.

"Данные по инфляции в США по-прежнему представляют угрозу для общего настроения на рынках и могут стать поворотным моментом на этой неделе", — прокомментировала газете Wall Street Journal аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).