Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%, Dow Jones Industrial Average подросли на 0,1%
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы сегодня колеблются, а доходность гособлигаций растет перед выходом макроданных, которые, как ожидаются, вновь укажут на ускорение инфляции, ранее уже достигшей максимумов за 40 лет.
Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,2%. Вчера индекс поднялся на 1,5%, Фьючерсы на Nasdaq-100 потеряли 0,4%, вчера Nasdaq Composite добавил 2,1%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подросли на 0,1%.
На премаркете в США акции Walt Disney подскочили на 7,7%. Компания сообщила, что число новых подписчиков сервиса Disney+ в 4-м квартале выросло на 11,8 млн. Бумаги Uber Technologies подорожали на 4,3% – компания отчиталась об увеличении квартальной выручки на 83%.
Кроме того, акции Equifax на премаркете повысились на 2,8% вслед за тем, как компания заявила, что рост в бизнесе кадровых услуг поддержал повышение прибыли. На Гонконгской бирже бумаги China Evergrande Group поднялись на 5,4% после сообщений о том, что проблемный застройщик планирует возобновить строительство и продажи недвижимости и воздержаться от срочной продажи своих активов.
Внимание инвесторов приковано к данным по инфляции в США, которые выйдут в 13.30 по Гринвичу. Индекс S&P 500 рос в течение семи из последних девяти сессий и стабилизировался после нервного начала года. По словам фондовых управляющих, резкий подъем потребительских цен может привести к усилению волатильности на рынках акций и облигаций, в то время как ФРС стремится сдержать инфляцию с помощью повышения процентных ставок.
Как предполагается, инфляция потребительских цен в годовом выражении в США в январе вновь усилилась – на этот раз до 7,2%, максимума с 1982 года. В декабре инфляция составила 7%.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, близкая к максимуму с середины 2019 года, немного повышается перед выходом данных. На момент написания обзора она выросла до 1,948% со вчерашних 1,928%. Доходность 2-летних бондов, особенно чувствительных к процентным ставкам, повысилась до 1,363% с 1,346%.
Если инфляционная статистика укажет на более быстрый рост потребительских цен, чем ожидают инвесторы, доходность, вероятно, повысится еще сильнее, считает Кэролайн Симмонс, директор по инвестициям UBS Global Wealth Management в Великобритании.
"Участники рынка в этом случае будут думать, что ФРС придется ужесточать политику быстрее или, возможно, более существенно повысить ключевую ставку", – считает Симмонс. При этом она полагает, что повышение ставки ФРС сразу на половину процентного пункта в марте маловероятно. Симмонс ожидает, что в краткосрочной перспективе обстановка на рынках будет неспокойной, но при этом считает, что S&P 500 в течение следующего года вырастет.
Сегодняшняя отчетность производителей продуктов питания и напитков также даст представление о том, как инфляция влияет на потребительские расходы. PepsiCo, Coca-Cola и Kellogg отчитаются о результатах до начала торгов в США. После закрытия сессии отчет представит Twitter.
Торги на зарубежных фондовых биржах проходят разнонаправленно. Панъевропейский Stoxx Europe 600 придерживался флэтовой линии. Рост в секторе недвижимости компенсирует потери в секторах медийных и финансовых компаний.
Акции Siemens в Европе прибавили 6,1% – немецкая промышленная компания сообщила, что рост полученных заказов поддержал квартальную выручку и прибыль. Societe Generale отчитался об увеличении прибыли за последний квартал 2021 год, акции банка подорожали на 4,7%. Акции Delivery Hero упали на 22% – немецкая фирма отчиталась об убыточном 2021 годе.
В Азии Nikkei 225 прибавил 0,4%, а Shanghai Composite – 0,2%.
— Автор Joe Wallace
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/Financial_market/20220210/836032664.html