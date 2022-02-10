МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы сегодня колеблются, а доходность гособлигаций растет перед выходом макроданных, которые, как ожидаются, вновь укажут на ускорение инфляции, ранее уже достигшей максимумов за 40 лет. Фондовые биржи АТР закрылись ростом на отчетностях компаний

Фьючерсы на S&P 500 опустились на 0,2%. Вчера индекс поднялся на 1,5%, Фьючерсы на Nasdaq-100 потеряли 0,4%, вчера Nasdaq Composite добавил 2,1%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подросли на 0,1%.

На премаркете в США акции Walt Disney подскочили на 7,7%. Компания сообщила, что число новых подписчиков сервиса Disney+ в 4-м квартале выросло на 11,8 млн. Бумаги Uber Technologies подорожали на 4,3% – компания отчиталась об увеличении квартальной выручки на 83%.

Кроме того, акции Equifax на премаркете повысились на 2,8% вслед за тем, как компания заявила, что рост в бизнесе кадровых услуг поддержал повышение прибыли. На Гонконгской бирже бумаги China Evergrande Group поднялись на 5,4% после сообщений о том, что проблемный застройщик планирует возобновить строительство и продажи недвижимости и воздержаться от срочной продажи своих активов.

Внимание инвесторов приковано к данным по инфляции в США, которые выйдут в 13.30 по Гринвичу. Индекс S&P 500 рос в течение семи из последних девяти сессий и стабилизировался после нервного начала года. По словам фондовых управляющих, резкий подъем потребительских цен может привести к усилению волатильности на рынках акций и облигаций, в то время как ФРС стремится сдержать инфляцию с помощью повышения процентных ставок.

Как предполагается, инфляция потребительских цен в годовом выражении в США в январе вновь усилилась – на этот раз до 7,2%, максимума с 1982 года. В декабре инфляция составила 7%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций, близкая к максимуму с середины 2019 года, немного повышается перед выходом данных. На момент написания обзора она выросла до 1,948% со вчерашних 1,928%. Доходность 2-летних бондов, особенно чувствительных к процентным ставкам, повысилась до 1,363% с 1,346%.

Если инфляционная статистика укажет на более быстрый рост потребительских цен, чем ожидают инвесторы, доходность, вероятно, повысится еще сильнее, считает Кэролайн Симмонс, директор по инвестициям UBS Global Wealth Management в Великобритании.

"Участники рынка в этом случае будут думать, что ФРС придется ужесточать политику быстрее или, возможно, более существенно повысить ключевую ставку", – считает Симмонс. При этом она полагает, что повышение ставки ФРС сразу на половину процентного пункта в марте маловероятно. Симмонс ожидает, что в краткосрочной перспективе обстановка на рынках будет неспокойной, но при этом считает, что S&P 500 в течение следующего года вырастет.

Сегодняшняя отчетность производителей продуктов питания и напитков также даст представление о том, как инфляция влияет на потребительские расходы. PepsiCo, Coca-Cola и Kellogg отчитаются о результатах до начала торгов в США. После закрытия сессии отчет представит Twitter.

Торги на зарубежных фондовых биржах проходят разнонаправленно. Панъевропейский Stoxx Europe 600 придерживался флэтовой линии. Рост в секторе недвижимости компенсирует потери в секторах медийных и финансовых компаний.

Акции Siemens в Европе прибавили 6,1% – немецкая промышленная компания сообщила, что рост полученных заказов поддержал квартальную выручку и прибыль. Societe Generale отчитался об увеличении прибыли за последний квартал 2021 год, акции банка подорожали на 4,7%. Акции Delivery Hero упали на 22% – немецкая фирма отчиталась об убыточном 2021 годе.

В Азии Nikkei 225 прибавил 0,4%, а Shanghai Composite – 0,2%.

— Автор Joe Wallace

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ