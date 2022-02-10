МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается после выхода статистики об ускорении годовой инфляции в США, что поддержало курс доллара и ожидания по повышению ставки ФРС, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,6 доллара, или на 0,09%, до 1835 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,54%, до 23,468 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 95,77 пункта. До выхода статистики показатель находился на уровне около 95,5 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%, что стало рекордом с февраля 1982 года. Аналитики ожидали рост показателя до 7,3% с 7% в декабре.

В результате инвесторы стали закладывать более сильное повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте. По данным CME Group, 54% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. Днем ранее такого повышения ожидали 29% аналитиков.