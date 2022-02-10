МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) в четверг превысил 2% и достиг максимума более чем за два года на данных об ускорении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в США ускорилась до сорокалетнего максимума

Доходность десятилетних US Treasuries на 19.03 мск росла на 8,7 базисного пункта с уровня прошлого закрытия в 1,927% – до 2,014%, что является максимумом с 1 августа 2019 года. Доходность тридцатилетних US Treasuries увеличивалась на 7,6 базисного пункта — до 2,308% против уровня закрытия в 2,232%.

Трейдеры в четверг отыгрывают статистику по потребительским ценам в США. Годовая инфляция в стране за январь ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,5% против 7% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали уровень в 7,3%.

Данные сигнализируют о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать быстрее нормализовать свою монетарную политику. По данным CME Group, уже 46% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. Днем ранее такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков.