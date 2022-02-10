Российский рынок акций вырос на фоне дорогой нефти - третий день подряд
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг повышался по инерции третий день подряд, продолжая восстанавливать январский обвал, следует из данных торгов.
Дорогая нефть отчасти нивелировалась неуверенной динамикой западных фондовых площадок.
Рублевый индекс Мосбиржи по итогам основных торгов повысился на 0,46% — до 3655,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1546,79 пункта.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Российский фондовый рынок в четверг продолжал инерционно расти, но темпы роста ощутимо замедлились.
Внешняя рыночная конъюнктура не давала однозначных сигналов на фоне публикации важной январской статистики по инфляции в США.
Потребительские цены в США по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Это повышает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что традиционно поддерживает курс доллара.
Однако доллар недолго рос на форексе и быстро перешел к падению, в частности, против евро, что сигнализирует о восстановлении спроса на риск.
Рынок нефти смог удержаться выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель и пытается развить повышение. Марка Brent вечером дорожает на 1,3% — до 92,7 доллара за баррель. Этому способствовало неожиданное снижение запасов нефти в США за минувшую неделю — на 4,8 миллиона баррелей, до 410,4 миллиона, хотя эксперты ожидали роста показателя на 400 тысяч баррелей.
При этом западные фондовые индексы и фьючерсы не показывали однозначной динамики, что несколько нивелировало позитив для российского рынка акций. Аппетит к риску подавляется опасениями, что ФРС США будет более агрессивно повышать ставку на фоне высокой инфляции.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
В лидерах роста на российском рынке оказались акции ИСКЧ (+16%), бумаги "Мечела" (+11%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,4%), акции "Русала" (+5,5%).
Акции металлургов – НЛМК (-0,9%), ММК (-1,3%) и "Северстали" (-0,7%) — слабо отреагировали на решение ФАС признать их нарушителями антимонопольного законодательства. Регулятор предписал им прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. Компании не согласились с этим решением и намерены защищать свои права.
Также упали в цене бумаги Qiwi (-2,8%), VK (-2,7%), акции "Интер РАО" (-2,9%).
ПРОГНОЗЫ
Перспектива повышения процентной ставки ФРС в марте уже почти не вызывает сомнений, как и ужесточение политики ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"Российские акции при этом продолжают попытки роста. Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии стремились к целям краткосрочной коррекции 1560 пунктов и 3700 пунктов соответственно", — отмечает она.
"Если на рынок не поступит благоприятных фундаментальных сигналов, повышение у указанных отметок в пятницу может приостановиться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3580-3710 пунктов", — оценивает эксперт.
В свою очередь Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3570-3690 пунктов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220210/836035777.html