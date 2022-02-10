МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг повышался по инерции третий день подряд, продолжая восстанавливать январский обвал, следует из данных торгов. Инфляция пустилась в пляс: что задумали власти

Дорогая нефть отчасти нивелировалась неуверенной динамикой западных фондовых площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи по итогам основных торгов повысился на 0,46% — до 3655,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,78%, до 1546,79 пункта.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Российский фондовый рынок в четверг продолжал инерционно расти, но темпы роста ощутимо замедлились.

Внешняя рыночная конъюнктура не давала однозначных сигналов на фоне публикации важной январской статистики по инфляции в США.

Потребительские цены в США по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%. Годовой показатель вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года. Значение декабря было рекордным с июня 1982 года. Это повышает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что традиционно поддерживает курс доллара.

Однако доллар недолго рос на форексе и быстро перешел к падению, в частности, против евро, что сигнализирует о восстановлении спроса на риск.

Рынок нефти смог удержаться выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель и пытается развить повышение. Марка Brent вечером дорожает на 1,3% — до 92,7 доллара за баррель. Этому способствовало неожиданное снижение запасов нефти в США за минувшую неделю — на 4,8 миллиона баррелей, до 410,4 миллиона, хотя эксперты ожидали роста показателя на 400 тысяч баррелей.

При этом западные фондовые индексы и фьючерсы не показывали однозначной динамики, что несколько нивелировало позитив для российского рынка акций. Аппетит к риску подавляется опасениями, что ФРС США будет более агрессивно повышать ставку на фоне высокой инфляции.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста на российском рынке оказались акции ИСКЧ (+16%), бумаги "Мечела" (+11%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+4,4%), акции "Русала" (+5,5%).

Акции металлургов – НЛМК (-0,9%), ММК (-1,3%) и "Северстали" (-0,7%) — слабо отреагировали на решение ФАС признать их нарушителями антимонопольного законодательства. Регулятор предписал им прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. Компании не согласились с этим решением и намерены защищать свои права.

Также упали в цене бумаги Qiwi (-2,8%), VK (-2,7%), акции "Интер РАО" (-2,9%). Нефть дорожает, Brent торгуется около $93 за баррель

ПРОГНОЗЫ

Перспектива повышения процентной ставки ФРС в марте уже почти не вызывает сомнений, как и ужесточение политики ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Российские акции при этом продолжают попытки роста. Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии стремились к целям краткосрочной коррекции 1560 пунктов и 3700 пунктов соответственно", — отмечает она.

"Если на рынок не поступит благоприятных фундаментальных сигналов, повышение у указанных отметок в пятницу может приостановиться. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3580-3710 пунктов", — оценивает эксперт.

В свою очередь Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" ожидает, что в пятницу индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 3570-3690 пунктов.