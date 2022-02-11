МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций падает более чем на 1% на старте утренней сессии пятницы на негативном внешнем фоне, следует из динамики торгов. Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне разнонаправленно

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск снижается на 1,3%, до 3608,21 пункта.

Цена нефти марки Brent дешевеет на 0,24%, до 91,19 доллара за баррель. Американские фондовые индексы упали в четверг на 1,5-2,1% после публикации данных по инфляции, которая превзошла прогнозы и достигла почти 40-летнего максимума. В январе годовая инфляция в США ускорилась до 7,5%, что стало максимальным значением с февраля 1982 года. В результате у инвесторов заметно выросли ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США в марте повысит ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Сегодня утром фьючерсы Уолл-стрит продолжают снижаться.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7.00 до 23.50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).