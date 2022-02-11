МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Курс рубля, скорее всего, нейтрально отреагирует на ожидающееся днем решение ЦБ РФ по ключевой ставке, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Инфляция пустилась в пляс: что задумали власти

Банк России в пятницу в восьмой раз подряд поднимет ставку — и снова на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, что станет максимумом с начала мая 2017 года, ожидает большинство экспертов рынка.

Ожидаемое повышение ключевой ставки с высокой долей вероятности может быть не последним в цикле, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Геополитическая ситуация остается сложно предсказуемой, а риски быстрого ужесточения ДКП в США и Европе продолжают нарастать. В этой ситуации, влияние заседания ЦБ на курсовую политику, скорее всего, будет нейтральным. Есть вероятность роста ставки более чем на 1 процентный пункт. На это рубль отреагирует укреплением", — добавляет он.

Не стоит ожидать от ЦБ больших сюрпризов: он довольно четко обозначил приоритетность борьбы с инфляцией и готовность повышать ставки и дальше, рассуждает Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит". "С учетом текущих темпов инфляции рынки уже закладываются на рост ставок до уровня примерно в 9%. Не ожидаем, что рубль серьезно отреагирует на изменение ставки, так как в моменте это не окажет сильного влияния на величину carry trade", — добавляет он.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

Если оправдается прогноз роста ставки на 1 процентный пункт, то многое будет зависеть от комментариев ЦБ, считает Олег Кочетков из МТС Банка. "Краткосрочной реакции рубля может не последовать, но в дальнейшем возникнет некоторый всплеск волатильности, и рубль перейдёт в "диапазонный" режим на уровнях, уже проторгованных в текущем году", — добавляет он.