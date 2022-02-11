МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии пятницы падает в пределах 2% на уходе инвесторов от риска после публикации в четверг данных по инфляции в США и в ожидании повышения процентной ставки ЦБ РФ, индекс Мосбиржи опустился ниже 3600 пунктов, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар заметно дорожает к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск падает на 1,82% — до 3589,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,59%, до 1506,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 1 копейку, до 75 рублей, курс евро — на 61 копейку, до 85,36 рубля.

Цена нефти марки Brent дешевеет на 0,59%, до 90,87 доллара за баррель. Американские фондовые индексы упали в четверг на 1,5-2,1% после публикации данных по инфляции, которая превзошла прогнозы и достигла почти 40-летнего максимума (7,5% по итогам января в годовом выражении). Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) в четверг превысил 2% и достиг максимума более чем за два года. В результате инвесторы стали закладывать более сильное повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в марте. В пятницу фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться. Эксперты дали прогноз реакции курса рубля на решение ЦБ по ставке

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка прогнозирует, что ухудшение внешнего фона в пятницу может вновь привести к движению индекса Мосбиржи ниже отметки 3550 пунктов. Эксперт добавляет, что негативом для отечественных индексов может также стать заседание ЦБ РФ, в случае сохранения жесткой риторики относительно денежно-кредитной политики.

"Трудно сказать, улучшатся ли настроения в мире, и будет ли сегодня выкуплена просадка. Но не стоит забывать, что сегодня пятница, а последние три месяца в подавляющем большинстве случаев индекс Мосбиржи перед выходными днями закрывался с потерями", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Сегодня ждем от ЦБ РФ повышение ключевой ставки. На этот раз среди участников рынка нет единого мнения по поводу размера шага. Консенсус предполагает повышение на 100 базисных пунктов (до 9,5% — ред.)", — говорит в свою очередь Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

Карпунин добавляет, что в теории повышение ставки негативно для акций и облигаций, однако оно во многом уже заложено в цены.