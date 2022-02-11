МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы снижением под воздействием общих негативных настроений после статистики об ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций падает на уходе инвесторов от риска

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,66% — до 3462,95 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,72%, до 2262,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 24906,66 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,87%, до 2747,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,98%, до 7217,3 пункта.

На японских площадках торги не проводились в связи с выходным днем, по итогам четверга Nikkei 225 вырос на 0,42%, до 27696,08 пункта.

В четверг минтруда США сообщил о том, что годовая инфляция в стране за январь ускорилась до максимальных с февраля 1982 года 7,5% против 7% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали уровень в 7,3%. На этом фоне американские индексы упали на 1,5-2,1%, а курс доллара резко подскочил. В пятницу мировые инвесторы продолжают отыгрывать эти данные, и биржи Европы также показывают снижение.

В то же время, как сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Дзюнь Жон (Yeap Jun Rong), рынок будет следить за дальнейшими экономическими данными из США, чтобы оценить перспективы монетарной политики Федрезерва. Это связано с тем, что многие центробанки отказывались от ее ужесточения, несмотря на высокий уровень инфляции.

Эксперт также отметил, что трейдеры из Азии будут ждать статистику по потребительским ценам в Китае на следующей неделе. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам января в стране замедлилась до 1,2% с 1,5%.