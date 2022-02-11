МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже Лондона

По состоянию на 12.02 мск британский FTSE 100 опускался на 0,76% — до 7607,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,14%, до 7019,5 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15343 пунктов.

Европейские инвесторы оценивают закрытие фондовых рынков США снижением в среднем на 2%. Американские котировки повлияли на настроения и в Азии. Такой пессимизм был вызван данными о рекордной с 1982 года инфляции в США. Так, потребительские цены в стране по итогам января ускорили рост в годовом выражении до 7,5% с 7% месяцем ранее, а только за январь они выросли на 0,6%.

"Из-за резкой переоценки дальнейших действий ФРС США в сторону ужесточения монетарной политики американские биржи завершили торги падением", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Deutsche Bank Джим Рейд (Jim Reid), добавив, что рынки оценивают риски стремительного повышения базовой процентной ставки регулятором.

Макроэкономические данные по Германии и Великобритании не смогли поддержать котировки. Так, промпроизводство в Британии в декабре выросло на 0,3% к ноябрю. Годовая инфляция в Германии в январе ожидаемо замедлилась до 4,9% с 5,3% месяцем ранее. А ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 6,5% в годовом выражении при прогнозе роста на 6,4%.