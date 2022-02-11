МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу падает более чем на 3,5% вслед за западными биржами, при этом отечественные индексы практически не отреагировали на ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ, следует из данных торгов. Центробанк оценил сроки возвращения инфляции к таргету

"Российский рынок акций сегодня снижается после нескольких дней роста. Коррекция явно назрела, и непосредственным поводом для нее стала новая переоценка ожиданий по ставкам в США, которая последовала за вчерашней публикацией данных по потребительской инфляции в стране за январь", — говорит Олег Сыроваткин из "Открытие инвестиции".

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. При этом ЦБ РФ сохранил сигнал в заявлении по ключевой ставке: регулятор по-прежнему допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

Индекс Мосбиржи к 15.10 мск падал на 3,56% — до 3525,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,53%, до 1476,65 пункта. При этом российский рынок акций в 13.35 мск практически не отреагировал на объявление о повышении ставки ЦБ РФ и продолжал терять порядка 3,6% по индексу Мосбиржи.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 20 копеек — до 75,21 рубля, курс евро снижается на 21 копейку — до 85,76 рубля.

Апрельский фьючерс нефти марки Brent дорожает на 1,21% — до 92,52 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются в пятницу днем в красной зоне. В четверг торги на Уолл-Стрит завершились существенным снижением основных индексов, на 1,5-2,1%, после публикации данных по инфляции, которая превзошла прогнозы и достигла почти 40-летнего максимума. Европейские биржи в пятницу также снижаются — в пределах 1%.

На этом фоне российский рынок акций снижается широким фронтом. Сильнее всего дешевеют акции "Роснефти" (-3,19%), префы "Башнефти"(-4,17%), обыкновенные акции "Мечела"(-4,31%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-5,24%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы РТС и Мосбиржи сегодня входят в число главных аутсайдеров среди мировых фондовых индексов: геополитическая обстановка остается напряженной, и никаких возможных прорывов пока не видно. Кроме того, сегодня ЦБ РФ в третий раз за год повысил ключевую ставку сразу на 1%", — отмечает Сыроваткин.

Аналитик ожидает закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 3500-3550 пунктов. Он считает, что в ближайшие дни давление на мировой рынок акций, включая Россию, сохранится.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка полагает, что распродажи на российском рынке могут продолжиться до конца дня. При этом он добавляет, что решение ЦБ РФ по ставке было ожидаемым.

Аналитики Альфа-банка отмечают в свою очередь, что геополитический риск сохраняется – на этой неделе практически не удалось продвинуться в направлении деэскалации конфликта между Россией, Украиной и НАТО, однако диалог продолжается одновременно на нескольких направлениях.