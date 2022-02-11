МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу не показывают уверенной динамики в ожидании действий ФРС на фоне высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к евро и ослабляется к иене

По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,37% — до 35370,39 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,1% — до 14171,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,1% — до 4508,5 пункта.

Слабая макростатистика не оказала заметного давления на биржи. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале неожиданно упал до 61,7 пункта с январских 67,2 пункта. Эксперты ожидали, напротив, роста индекса до 67,5 пункта. До публикации статистики Dow Jones рос на 0,5%, NASDAQ снижался на 0,3%, S&P 500 — на 0,1%.

Основными факторами для рынка остаются инфляция и ожидаемое повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Годовая инфляция в США в январе составила 7,5%, что стало рекордным уровнем с февраля 1982 года. Аналитики ожидали ускорения инфляции до 7,3% с декабрьского уровня в 7%.

На фоне высокой инфляции на рынке усилились ожидания более агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. По данным CME Group, почти 62% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5-0,75%. Ранее в ходе торгов этот показатель достигал 80%.

При этом до публикации данных по инфляции в среду такого повышения ожидали лишь 29% аналитиков, а на прошлой неделе — в среднем менее 10%.